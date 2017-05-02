Мраморное море перекрасилось в оранжевый цвет из-за планктона

Мраморное море в районе турецкого города Текирдаг перекрасилось в оранжевый цвет, вызвав беспокойство у местных жителей. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает Daily Sabah, передает передает Lenta.ru





Горожане посчитали, что окрас воды изменился из-за утечки химических элементов с одного из кораблей или попадания в нее бытовых отходов. Профессор Сезгинер Тунджер (Sezginer Tunçer) из Университета 18 марта в Чанаккале успокоил жителей Текирдага, объяснив аномалию увеличением микроорганизмов на этом участке водоема.





Как указывает профессор, столь яркий цвет морю придал вид планктона под названием Noctiluca scintillans. Этот одноклеточный организм, внешне похожий на медузу, содержит цветные пигменты. Во время весеннего пробуждения он быстро размножается, меняя цвет водоемов, в которых обитает.





Тунджер добавил, что планктон может также окрашивать воду в розовый, коричневый, зеленый и красный цвета, а никакого вреда окружающей среде он не наносит.



