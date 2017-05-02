Эксперт опасается, что испытания КНДР могут вызвать извержение вулкана
2 мая 2017, 17:27
Брюс Беннет считает, что "если Северная Корея протестируют что-то достаточно большое", это может спровоцировать извержение Пэктусана.
Старший аналитик по вопросам обороны американского исследовательского центра RAND Брюс Беннет считает, что ядерные испытания Северной Кореи могут привести к извержению вулкана Пэктусан на границе КНДР и Китая, передает РИА Новости со ссылкой ан телеканал CNN.
Беннет считает, что "если Северная Корея протестируют что-то достаточно большое", это может спровоцировать извержение Пэктусана. "Это извержение может быть огромным и привести к гибели тысяч, если не десятков тысяч, жителей Китая и КНДР. Мы не знаем, спровоцирует ли его большее ядерное испытание, но это возможно", — сказал Беннет. Он добавил, что в течение многих лет китайцы обеспокоены, что действия КНДР приведут к извержению вулкана.
По мнению лектора по географии и экологическим опасностям Кингс-колледжа в Лондоне Эми Донован, ядерное испытание, как, например, проведенное КНДР в сентябре 2016 года, мощностью 10 килотонн, не может привести к извержению вулкана. Беннет считает, что если мощность достигнет 50-100 килотонн, это может стать причиной серьезных разрушений.
Вулканолог Аризонского университета считает, что в широком смысле испытание ядерной бомбы может спровоцировать извержение вулкана, однако, вулканология — "молодая наука и ученые не многое знают о причинах извержения вулканов, чтобы утверждать, что это возможно".
Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против Северной Кореи, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.
Фото © AP Photo / David Guttenfelder
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