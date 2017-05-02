Эксперт опасается, что испытания КНДР могут вызвать извержение вулкана

Старший аналитик по вопросам обороны американского исследовательского центра RAND Брюс Беннет считает, что ядерные испытания Северной Кореи могут привести к извержению вулкана Пэктусан на границе КНДР и Китая,

Беннет считает, что "если Северная Корея протестируют что-то достаточно большое", это может спровоцировать извержение Пэктусана. "Это извержение может быть огромным и привести к гибели тысяч, если не десятков тысяч, жителей Китая и КНДР. Мы не знаем, спровоцирует ли его большее ядерное испытание, но это возможно", — сказал Беннет. Он добавил, что в течение многих лет китайцы обеспокоены, что действия КНДР приведут к извержению вулкана.





По мнению лектора по географии и экологическим опасностям Кингс-колледжа в Лондоне Эми Донован, ядерное испытание, как, например, проведенное КНДР в сентябре 2016 года, мощностью 10 килотонн, не может привести к извержению вулкана. Беннет считает, что если мощность достигнет 50-100 килотонн, это может стать причиной серьезных разрушений.