В Киеве на территории учебного заведения прогремел взрыв
2 мая 2017, 17:33
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Неустановленный предмет взорвался на территории учебного заведения в одном из районов Киева, повреждена стена здания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления Национальной полиции Украины.
О взрыве на проспекте Леся Курбаса полицейским сообщил прохожий в понедельник вечером.
"В результате никто не пострадал. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники патрульной полиции и сотрудники Святошинского управления полиции. Правоохранители провели осмотр территории и изъяли остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось. Осколками повреждена стена здания", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Несколько дней назад вблизи детского сада в Киеве взорвался неизвестный предмет, никто не пострадал.
Фото © РИА Новости. Стрингер
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