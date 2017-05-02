В Киеве на территории учебного заведения прогремел взрыв

Неустановленный предмет взорвался на территории учебного заведения в одном из районов Киева, повреждена стена здания,

О взрыве на проспекте Леся Курбаса полицейским сообщил прохожий в понедельник вечером.





"В результате никто не пострадал. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники патрульной полиции и сотрудники Святошинского управления полиции. Правоохранители провели осмотр территории и изъяли остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось. Осколками повреждена стена здания", — говорится в сообщении.





Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.





Несколько дней назад вблизи детского сада в Киеве взорвался неизвестный предмет, никто не пострадал.