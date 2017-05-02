Джонни Деппа объявили психически больным
2 мая 2017, 17:37
Менеджеры Джонни Деппа из The Management Group, которые ранее обвиняли звезду в мошенничестве, заявили, что он болен ониоманией.
Представители компании TMG, с которой Джонни Депп судится по вопросу неэффективного управления своими финансами, заявили, что Депп болен ониоманией — это психическое расстройство, при котором больной испытывает непреодолимую тягу к трате денежных средств, передает телеканал НТВ.
Представители TMG подали в Верховный суд Калифорнии иск, в котором требуют провести медицинское освидетельствование звезды на предмет наличия у него симптомов психического расстройства, сообщает сайт Вести.Ru.
В свою очередь Депп обвиняет финансовых менеджеров в мошенничество при управлении его капиталами. По мнению актера, финансисты присвоили себе более 25 млн долларов.
Ранее Джонни Депп и сам признавался, что любит разбрасываться деньгами, но это его частное дело. У знаменитого пирата много недвижимости в разных частях света, одних только особняков на юге Франции — 14. Есть несколько островов в Карибском море. Как-то актер потратил пять миллионов долларов на приобретение пушки, чтобы выстрелить из нее прахом своего друга, журналиста и писателя Хантера С. Томпсона. Также Депп любит покупать дорогой коллекционный алкоголь, яхты, предметы искусства, ювелирные украшения и коллекционные гитары.
Фото РИА Новости, Екатерина Чеснокова
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