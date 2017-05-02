Загипа Балиева: Мы оставили ребенка один на один с Интернетом

Депутат Мажилиса Парламента, уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева призвала СМИ пропускать через цензуру новостные сообщения, которые могут смотреть дети, передает корреспондент МИА « передает корреспондент МИА « Казинформ ».





«Мы говорим о том, чтобы в полном объеме защитить наших детей. Тут и соцсети, и новостные передачи. Есть и внутренние противоречия в самом законопроекте, которые тоже нужно устранить. Мы говорим, что распространение на территории РК информационной продукции без маркировки не допускается, за исключением новостных и других. Но мы прекрасно понимаем, что и в новостных передачах иногда проходят такие вещи, которые бы не следовало показывать. Нам надо со СМИ откровенно поговорить на эту тему», - сказала она на презентации законопроекта по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.





«Когда они открыто показывают ребенка, которого выкинули после рождения в автомобиле на трассу, и показывают его в таком виде, это, конечно, не влияет позитивно на наших детей, навевает на них страх. Когда приводят постоянно статистику о суицидах, о том, что после ЕНТ дети покончили жизнь самоубийством, ребенок который даже не думал об этом, задумывается. Поэтому это дорога с двусторонним движением. Не только законодатели, но, наверное, и все мы, должны будем подумать о тех нормах и социальной ответственности родителей, СМИ, интернет-сообщества, министерств, государственных органов, чтобы ответственность была взаимной», - добавила она.





Она отметила, что некоторые телеканалы для рейтинга показывают вещи, которые, как считает депутат, наносят вред детям и не повышают чувство собственного достоинства.





«Можно поднимать ответственность родителей до бесконечности, но если они безответственны, то, наверное, тут должны на помощь прийти средства массовой информации, где должны показывать поучительные демо-фильмы. К сожалению, не все родители понимают, как надо воспитывать ребенка, но это не значит, что мы ребенка должны оставлять в опасности. Мы оставили детей один на один с Интернетом. Дети наши телевизор не смотрят. Не надо думать, что все дети сидят и смотрят телевизор. Все наши дети давно в параллельном мире, который называется «Интернет». Они все в Facebook, социальных сетях. У нас нет ответственности к участникам социальных сетей, которые могут любую информацию под чужим именем «слить». (...) Да, социальная сеть - это хорошо, но они тоже должны чувствовать какую-то ответственность, когда они информацию выпускают в Сеть», - сказала Загипа Балиева.





Ранее заместитель председателя комитета Министерства информации и коммуникаций РК Михаил Комиссаров сообщил о том, что в настоящее время совместно с мобильными операторами прорабатывается вопрос о возможности создания детских пакетов контента, так называемый «белый список» информации для несовершеннолетних.



