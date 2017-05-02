«Шахтёр» одержал первую победу в чемпионате РК по футболу

2 мая 2017, 17:41

Результативным дублем в составе «Шахтёра» отметился Айдос Таттыбаев.

В игре 10-го тура первенства казахстанской футбольной Премьер-Лиги карагандинский «Шахтёр» одержал гостевую победу над «Окжетпесом» со счётом 2:0, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Формально хозяевами встречи являлись кокшетауцы, однако матч проходил на нейтральном поле «Астана Арены». Результативным дублем в составе «Шахтёра» отметился Айдос Таттыбаев.

Победа стала первой для карагандинского клуба в этом чемпионате и позволила ему покинуть последнюю строчку турнирной таблицы.



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