«Шахтёр» одержал первую победу в чемпионате РК по футболу
2 мая 2017, 17:41
Результативным дублем в составе «Шахтёра» отметился Айдос Таттыбаев.
В игре 10-го тура первенства казахстанской футбольной Премьер-Лиги карагандинский «Шахтёр» одержал гостевую победу над «Окжетпесом» со счётом 2:0, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Формально хозяевами встречи являлись кокшетауцы, однако матч проходил на нейтральном поле «Астана Арены». Результативным дублем в составе «Шахтёра» отметился Айдос Таттыбаев.
Победа стала первой для карагандинского клуба в этом чемпионате и позволила ему покинуть последнюю строчку турнирной таблицы.
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