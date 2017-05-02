«Шахтёр» одержал первую победу в чемпионате РК по футболу

В игре 10-го тура первенства казахстанской футбольной Премьер-Лиги карагандинский «Шахтёр» одержал гостевую победу над «Окжетпесом» со счётом 2:0, передаёт корреспондент МИА « передаёт корреспондент МИА « Казинформ ».





Формально хозяевами встречи являлись кокшетауцы, однако матч проходил на нейтральном поле «Астана Арены». Результативным дублем в составе «Шахтёра» отметился Айдос Таттыбаев.





Победа стала первой для карагандинского клуба в этом чемпионате и позволила ему покинуть последнюю строчку турнирной таблицы.







