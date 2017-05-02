В Иссыке 18-летний парень посадил в джип отца 10 подростков и допустил смертельное ДТП

В Енбекшиказахском районном суде в городе Иссык идут слушания по уголовному делу в отношении 18-летнего парня, совершившего ДТП, в котором погибли трое несовершеннолетних





Трагедия сразу для десятка семей произошла 5 августа 2016 года. Вечером того дня подсудимый Вадим Янушевский, которому месяц назад исполнилось 18 лет (такое же время назад он получил водительские права), посадил в отцовскую Toyota Land Cruiser 10 ребят, самому старшему из которых было 17 лет, и совершил ДТП. В результате три человека - 15-летняя Лиза Мельникова, 17-летний Саша Яковенко и Алексей Андрианов, которому через 19 дней должно было исполниться 17 лет, погибли. Остальные с различными травмами были госпитализированы.





фото: 365info.kz





- По улице Малькеева, где мы ехали, есть турник. Мы там стояли, дурачились. Обрызгались пеной для бритья. Потом Леша и Лиза ушли отмываться на колонку, а мы сидели в машине. Янушевский сел за руль, а потом говорит: "Поехали их найдем, где они". Мы спустились вниз, развернулись, их не было. Потом позвонил Леша, сказал, что сейчас подойдут. Они (Леша и Лиза) сели справа около двери, и мы поднялись на шлагбаум. Потом поехали вниз. И он полностью выжимал скорость. По прямой он 180 км/ч ехал. Мы его попросили сбросить скорость, он сбросил перед поворотом, после поворота прямая и он опять полностью выжимал. В экспертизе правильно почти сказали, что 170 была скорость. И только начинается поворот, в начале поворота машину уже начало заносить. Сначала левой стороной понесло, он руль вывернул, опять газу до конца, нас правой стороной понесло, и все - удар в дерево, - рассказал Сергей Юргель, один из участников той аварии.





На этом повороте машину занесло.

Это дерево у обрыва в канал, которое джип выворотил с корнем и разрубил пополам.

После чего машина пролетела через кусты около 20 метров и остановилась.





После случившегося, как рассказывают пострадавшие ребята, Янушевский стал отрицать, что ехал на запредельной скорости. Отрицает он это и в суде, утверждая, что ехал на скорости 65-70 км/ч. Свою вину Вадим Янушевский признает только частично - лишь в том, что переполнил салон пассажирами.





Помимо этого, изначально им и пострадавшими была озвучена версия о том, что его ослепили два встречных BMW.





- Мы когда из машины вытащили всех, он сразу же подбегает и говорит, скажи так пожалуйста, - рассказал Сергей Юргель. Позже, когда ребята отошли от шока и пришли в себя, они восстановили события того вечера, и рассказали о скорости автомобиля, и о том, что не было никаких BMW. При этом, как рассказывают родные пострадавших и они сами, со стороны родителей подсудимого оказывалось давление, они просили написать встречные заявления, и говорить о том, что скорость была не высокой.





Адвокат Янушевского Т.Турсунбеков помимо отрицания высокой скорости автомобиля в момент ДТП, в суде хочет доказать, что юный водитель потерял управление над джипом из-за того, что переднее правое колесо пошло на выстрел. И именно из-за этого машину бросило вправо. Но это опровергают экспертизы, проведенные в рамках расследования уголовного дела. Две из них показали, что колеса автомобиля были повреждены во время ДТП.





Так, экспертиза, проведенная в Таразе в "Институте судебной медицины по Жамбылской области" пришла к выводу, что разгерметизация переднего правого колеса образовалась от сквозного повреждения на внутренней боковине шины и повреждения ее в виде деформации и трещин на внешней закраине диска колеса, образованных в результате контакта с посторонними предметами, имеющими твердую поверхность, то есть с предметами находящимися на месте ДТП. Разгерметизация задних колес также произошла в момент ДТП, в результате полученных повреждений. Экспертиза алматинского Центра судебной экспертизы показала, что разгерметизация переднего правого колеса автомобиля произошла в результате наезда на пространство глубиной более 17 см., под острым углом, каким мог быть арык (канал), указанный на схеме ДТП.





Адвокат подсудимого сомневается в правильности выводов алматинских и таразских экспертов, и ходатайствовал об их допросе в суде. Данное ходатайство было удовлетворено, и одного эксперта из алматинского института судебной экспертизы допросили в этот же день. Он подтвердил свое заключение.





Что касается скорости движения Toyota Land Cruiser, то судебная экспертиза ДТП и ТС показала: "Предельная безопасная скорость движения автомобиля на втором участке закругления дороги (перед тем, как машину понесло) составляла 118,6 - 126,8 км/ч". Такая скорость, по выводам экспертов, могла привести к заносу.





Сейчас родители погибших и пострадавших подростков хотят добиться справедливости. Их возмущает тот факт, что подсудимый не признает своей вины и, по сути, не осознал, что произошло.





- Он не признает своей вины. Как человека мы его простили. Но, если все будут так делать... ...Он должен ответить за то, что он сделал, и все, - говорит отец погибшей в том ДТП 15-летней Лизы. Девочка и ее друг Алексей сидели сзади на пассажирском сиденье справа - куда пришелся основной удар о дерево. Ребята подавали большие надежды на будущее.





Лиза Мельникова жила и училась в Алматы. В 2015 году в школе она получила титул "Ученик года". Профессионально занималась спортом. Сначала гимнастикой, после травмы колена - плаванием. Завоевала бронзовую медаль на Кубке мира в Тайланде. Была кандидатом в мастера спорта по плаванию, отлично владела несколькими языками. Учась в школе, сдала экзамены в колледж при ВУЗе в Германии.









- Она была лучшая везде. Везде мы слышали о ней только похвалу. Мы гордились ей каждую минуту. У нее не было выходных, она совмещала и школу на отлично, и в спортзале она была лучшая. У нее две папки медалей, - рассказывает мама Лизы Татьяна. В тот день девочка отзанималась в зале и поехала на выходные в Иссык к бабушке.





Алексей Андрианов учился в МАБе. Тоже был очень перспективным молодым человеком. В учебном заведении после случившегося о погибшем писали стихи и снимали видео.





Что касается выживших ребят, то после аварии у них остаются проблемы со здоровьем. Кому-то постоянно требуется откачивать жидкость из легких, поврежденных в результате перелома ребер. У кого-то из-за сильных ударов головой образовываются кисты, которые способствуют сильным головным болям. Требуется постоянное лечение.





Судебные слушания по уголовному делу продолжаются. Вадим Янушевский обвиняется по статье 345 ч.4 УК РК - Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения с вободы на срок от 5 до 10 лет.





Ирина Капитанова