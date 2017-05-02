Основное препятствие предпринимателей в закупках - «затачивание» заказчиком документации

В своем докладе на расширенном Собрании Фракции партии «Нұр Отан» с участием НПП РК «Атамекен» по вопросам развития предпринимательства в Казахстане Директор Региональной палаты предпринимателей ВКО Игорь Шацкий остановился на проблемах отечественного товаропроизводителя в сфере закупок, и основным препятствием он считает «затачивание» заказчиком конкурсной документации.

«На сегодня имеются системные проблемы, которые препятствуют доступу ОТП к закупкам. Основной из них является «затачивание» заказчиком конкурсной документации (технических спецификаций) под определенных поставщиков. Данная проблема является известной всем здесь присутствующим, ей уже много лет, и она остается, несмотря на все принятые меры», - сообщил Игорь Шацкий.

В последние годы были попытки пресечения нарушений с помощью новых инструментов.

«Первым, что было сделано, предварительное обсуждение конкурсной документации (технических спецификаций) закупаемых товаров, работ и услуг. В 2016 году, по инициативе потенциальных поставщиков изменено более 3 800 из 8 000 техспецификаций, т.е. почти в половине были найдены нарушения. Полагаем, это указывает на то, что предварительное обсуждение работает, однако не может полностью исключить проблему «затачивания», - поясняет Игорь Шацкий.

Следующим шагом было, по словам спикера, проведение Комитетом внутреннего государственного аудита камерального контроля непосредственно на веб-портале государственных закупок.

«В 2016 году охвачено камеральным контролем 226 тыс. закупок на сумму более 4 трлн. тенге (из них по закупкам способом конкурса и запроса ценовых предложений 223 тыс. закупок на сумму 4,0 трлн. тенге). В ходе данной работы установлены и устранены нарушения в 43 тыс. закупок на сумму 463 млрд. тенге, привлечены к административной ответственности 133 должностных лица за неисполнение и несвоевременное исполнение направленных уведомлений об устранении нарушений. Вместе с тем, далеко не все проводимые закупки охвачены камеральным контролем. Считаем целесообразным продолжить применение и совершенствование этих инструментов», - добавил спикер.

Существует еще один механизм, который может быть использован против «затачивания», отмечает Директор региональной палаты. Речь идет о праве Заказчиков привлекать отраслевых экспертов при разработке технической спецификации (или технического задания). При этом, привлеченный эксперт не может являться участником (либо работником участника) проводимой в дальнейшем закупки. В связи с этим фактом данная норма не востребована бизнесом.

«Безусловно, мы готовы совершенствовать 3 вышеуказанных предложения, тем не менее, все они имеют большое влияние человеческого фактора», - резюмировал Игорь Шацкий.

Игорь Шацкий