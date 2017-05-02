Эрдоган пригрозил "распрощаться с Евросоюзом"
2 мая 2017, 17:56
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара пересмотрит свою позицию по вступлению в ЕС, если не будет позитивных сдвигов в этом вопросе.
Турция откажется от вступления в ЕС, если он не откроет новые главы переговоров с Анкарой по этому вопросу, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.
"ЕС должен открыть пункты (о вступлении Турции – ред.). Если они этого не сделают, то до свидания. Турция – это не раб, который ждет у дверей. Если пункты будут открыты, то тогда сядем и будем разговаривать. Иначе говорить не о чем", — заявил Эрдоган, выступая перед депутатами парламента от правящей в Турции Партии справедливости и развития.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара пересмотрит свою позицию по вступлению в ЕС, если не будет позитивных сдвигов в этом вопросе, а также если сохранится нынешняя враждебная настроенность некоторых стран-членов союза.
Соглашение об ассоциации между ЕС (ранее ЕЭС) и Турцией было подписано в 1963 году. Заявку на членство в Евросоюз Анкара подала в 1987 году. Переговоры о вступлении Турции в ЕС, начавшиеся только в 2005 году, неоднократно осложнялись разногласиями, которые приводили к их приостановке. На данный момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье о вступлении Турции в ЕС. В марте 2016 года лидеры стран-членов ЕС согласились активизировать переговоры в обмен на согласие Анкары способствовать сокращению притока мигрантов в ЕС через ее территорию.
Фото: РИА Новости . Сергей Гунеев.
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