В Жамбылской области полным ходом идут весенне-полевые работы

На текущий год запланирован посев сельскохозяйственных культурна площади 598 тыс. гектаров.

Посевная кампания в Жамбылской области находится в самом разгаре. Аграрии региона пашут землю, сеют яровые, подкармливают озимые зерновые культуры, сообщила пресс-служба акима области.





На текущий год запланирован посев сельскохозяйственных культурна площади 598 тыс. гектаров.





В целом под урожай засеяны 107 тыс. га озимой пшеницы, а также запланирован посев 139 тыс.га ярового ячменя, 15 тыс.га кукурузы на зерно, 6 тыс.га сахарной свеклы, 84 тыс.га масличных, 37 тыс.га овоще-бахчевых, свыше 8 тыс.га картофеля, 208 тыс.га.однолетних и многолетних трав.





На сегодня механизаторы вспахали свыше 139 тыс.га и обработали более 284 тыс.га земель .Засеяли 116 тыс.га яровых зерновых культур, 21 тыс.га многолетних трав, 16 тыс.га овощных, 27 тыс. га масличных и 8 тыс.га бахчевых культур.Посадили 4 тыс. га картофеля, 733 га кукурузы на зерно, 1600 га сахарной свеклы, 29 тыс.га посеяны однолетними травами.





Весенне-полевые работы продолжаются в плановом режиме.





В прошлом году влагосберегающие технологии были применены на 11973 гектарах, из них 7 557 га - капельное орошение и 4 716 га - дождевальное орошение. В текущем году влагосберегающие технологии планируется довести до 15 тыс. га.





По программе обеспечения субсидированными минеральными удобрениями предусмотрено 749 млн.тенге. Планируется приобрести и внести под сельскохозяйственные культуры более 17 тыс. тонн удобрений.





441 хозяйств региона заключили договора с производителями минеральных удобрений на 8 471 тонн.





Нынешней весной в посевной кампании задействованы свыше 9 тысяч единиц сельскохозяйственной техники.





Правительством РК аграриям региона выделено 15 500 тонн удешевленного дизельного топлива, из них на март – 12 500 тонн, на апрель – 3000 тонн. На данный момент отгружено более 5 500 тонн дизтоплива.





В целом по области рыночная цена дизельного топлива составляет 135 тенге за один литр. Отпускная цена удешевленного гарантированного дизтоплива 120 тенге - в зависимости от расстояния хозяйства.



