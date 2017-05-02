Алик Шпекбаев: На 40% выросло количество осужденных за коррупцию при госзакупках

Rоличество госслужащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства при госзакупках, также возросло в три раза.

На 40% выросло количество осужденных за коррупцию при госзакупках, сообщил заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, сообщает сообщает Казинформ





«За первый квартал 2017 года в этой сфере зарегистрировано 73 коррупционных преступления, из них в суд направлены 32. По данным антикоррупционной службы, наблюдается рост количества осужденных лиц в этой сфере на 40%. Коррупционные преступления совершаются при распределении тендеров, заключении договоров, а также при подписании актов выполненных работ и счетов к оплате», - рассказал он на заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».





По его словам, итоги деятельности совета по этике за первый квартал текущего года свидетельствует о том, что количество госслужащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства при госзакупках, также возросло в три раза.





«Результаты анализа, проведенного совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» подтверждают, что система госзакупок сопровождается значительными проблемами, которые создают коррупционные риски», - отметил Алик Шпекбаев.





По его данным, на сферу государственного закупа ежегодно выделяется значительное количество бюджетных средств. Только за 2016 год сумма осуществленных государственных закупок составила свыше 2,2 трлн. тенге.

Дамир Байманов.



