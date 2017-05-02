ЮКО с рабочей поездкой посетил Председатель президиума НПП РК «Атамекен»

Сегодня в Южно-Казахстанскую область с рабочим визитом прибыл Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимур Кулибаев. С целью встречи с предпринимателями Южно-Казахстанской области и обсуждения проблем местного бизнеса, рабочая группа в ходе визита посетила в Ордабасинском районе ТОО «Ордабасы құс», сообщает пресс-служба акима области.





Напомним, что компания «Ордабасы кус» - это один из самых современных комплексов на территории ЕАЭС. Это первый и пока единственный проект по выращиванию индейки в Казахстане и в Средней Азии. Более 40% произведенной продукции предприятие экспортирует в страны Евросоюза.





В планах предприятия – создание регионального кластера, в который бы вошли крестьянские хозяйства и предприятия, занятые производством комбикормов, и кооперативы, специализирующиеся на откорме и переработке мяса птицы. На территории 50 га будут созданы 25 птичников для откорма индюшат. «Ордабасы кус» будет поставлять для этих птичников индюшат, комбикорма и оказывать ветеринарные услуги. По достижении определенного возраста птицекомплекс будет выкупать выращенных индюшат. В целом, птичниками планируется производить до 10 тыс. тонн мяса птицы. Для создания кластера предполагается строительство нового поселка, жители которого получат гарантированную работу на новом высокотехнологичном производстве.





После этого Тимур Кулибаев принял участие в расширенном заседании Регионального Совета Палаты предпринимателей ЮКО. На встрече присутствовали аким области Ж.Туймебаев, Председатель Правления Национальной палаты предпринимателей Аблай Мырзахметов, члены регионального совета, бизнес-ассоциации, представители финансовых институтов и банков, а также товаропроизводители.





На совещании аким области Жансеит Туймебаев отметил актуальность обсуждаемых сегодня вопросов и подчеркнул, что предприниматели региона вносят большой вклад в экономику страны.





«По итогам 2016 года промышленными предприятиями произведено продукции на 776,8 млрд. тенге. По данным показателям наша область занимает третье место по республике. В области успешно реализуется Программа индустриально – инновационного развития. С начало реализации программы в рамках карты индустриализации реализовано 159 проектов на общую сумму 206,6 млрд. тенге, создано 9,5 тыс. новых рабочих мест. В целом, созданные вами предприятия являются доказательством активности населения и инвестиционных возможностей региона. В связи с этим, я считаю, что обсуждаемые на сегодняшнем заседании вопросы, внесут существенный вклад в активное развитие региона, и откроют путь для дальнейшего развития области», - сказал Ж.Туймебаев.





В ходе заседания были обсуждены проблемы, с которыми наиболее часто приходится сталкиваться южноказахстанским предпринимателям. К примеру, мукомольные предприятия подняли проблему возврата НДС, облагаемого по нулевой ставке при экспорте муки, и обсудили ряд проблем, связанных с предоставлением субсидий.





Наряду с этим, Председатель президиума НПП РК «Атамекен» отметил, что все озвученные проблемы будут обсуждены на заседании палаты и выразил уверенность, что все вопросы будут своевременно решены.





Стоит отметить, что на сегодняшний день в регионе создано 11 индустриальных зон. На этих производственных площадках реализуется 170 проектов, из которых 66 уже функционируют. Также, в целях развития текстильного кластера создана специальная экономическая зона, где реализуются 14 проектов. Кроме того, предпринимателям по принципу «одного окна» оказывает услуги Центр обслуживания предпринимателей. По итогам 2016 года им оказано 37232 услуг.



