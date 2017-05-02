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У павлодарца украли 9 млн тенге, беспечно оставленных в салоне авто

2 мая 2017, 18:59

Злоумышленник выследил выходящего из обменного пункта мужчину.

Кражу девяти миллионов тенге из автомашины раскрыли полицейские в Павлодаре, сообщила пресс-служба ДВД Павлодарской области.

По информации полицейского ведомства, житель областного центра, получив в обменном пункте крупную сумму денег, сложил их в портфель и беспечно бросил его на заднее сиденье автомашины, а сам зашел в аптеку. По возвращении он обнаружил, что стекло пассажирской двери разбито, а портфель с деньгами пропал.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа опросила работников АО "Казахтелеком", бригада которых работала в этом районе. Один из них рассказал, что видел бежавшего парня с портфелем в руках и подробно описал неизвестного. Изучая запись с камер наружного видеонаблюдения, полицейские обратили внимание на молодого человека, который вслед за потерпевшим зашел в обменный пункт, а затем вышел и шел за ним. Он был схож по приметам с неизвестным парнем с портфелем, который был описан рабочей бригадой. Оперативникам не составило труда установить его личность. Ориентировка с приметами и фото предполагаемого преступника незамедлительно была разослана во все подразделения полиции.

На автодороге Павлодар — Астана сотрудники дорожно-патрульной полиции остановили и задержали автомашину Nissan Qashqai под управлением 32-летнего водителя. В салоне авто находились два пассажира, один из которых по приметам был схож с разыскиваемым. При досмотре у пассажиров изъяли крупную сумму денег.

"Впоследствии по месту жительства одного из задержанных изъято около шести миллионов тенге. При дальнейших следственных мероприятиях был установлен и задержан третий подозреваемый, у которого изъято около двух миллионов тенге. Расследование по факту кражи продолжается", — говорится в пресс-релизе полицейского ведомства.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Константин Чалабов.

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