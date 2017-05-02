Из ЮКО отправлена гуманитарная помощь регионам, пострадавшим от наводнений

За короткое время, в специальном созданном штабе были собраны необходимые вещи и средства.

Сегодня из Шымкента направлена машина с грузом гуманитарной помощи жителям Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей, пострадавшим во время весеннего наводнения, сообщает пресс-служба акима ЮКО.





Напомним, что в апреле текущего года в 7 регионах Казахстана, а именно в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях от весенних паводков пострадали 52 населенных пункта. В результате затоплены около двух тысячи домов, повреждены 120 автомобильных дорог.





В связи с этим, во всех регионах страны открылись пункты оказания помощи пострадавшим. Также, в стороне не осталась и молодежь Южно-Казахстанской области, которая проявила инициативу и призвала жителей региона оказать помощь. За короткое время, в специальном созданном штабе были собраны необходимые вещи и средства. Волонтерами школы «Бізбен бірге», созданной при КГУ «Молодежный ресурсный центр» была собрана гуманитарная и финансовая помощь от более 200 неравнодушных граждан.





Стоит отметить, что груз с гуманитарной помощью на общую сумму 15 млн. тенге, куда вошли продукты питания, вещи первой необходимости, постельные принадлежности и 200 ковров уже отправлены транспортом.



