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В Москве проверяют сообщения об останках граждан Кыргызстана в мусорном контейнере

2 мая 2017, 19:28

Ранее на юге столицы были найдены человеческие останки. В ряде СМИ появились сообщения о том, что останки принадлежали гражданам Кыргызстана, погибшим в ДТП в январе этого года.

Посольство Кыргызстана в России проверит появившиеся в СМИ сообщения об обнаружении останков тел граждан республики в мусорном контейнере в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе дипломатического представительства, пишет "Мослента".

«Посольством направлены соответствующие запросы в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, а также обращения в органы прокуратуры и Следственный комитет России о проведении проверки данного факта», — отмечается в релизе. Дипломаты взяли вопрос на контроль.

Ранее в Тарном проезде на юге столицы были найдены человеческие останки. Предположительно, их выбросил следователь управления МВД по Москве после экспертизы, проводившейся в рамках находящегося у него производстве уголовного дела.

После этого в ряде СМИ появились сообщения о том, что останки принадлежали гражданам Кыргызстана, погибшим в ДТП в январе этого года.

Фото: vistanews.ru.

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