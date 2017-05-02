В Москве проверяют сообщения об останках граждан Кыргызстана в мусорном контейнере

Ранее на юге столицы были найдены человеческие останки. В ряде СМИ появились сообщения о том, что останки принадлежали гражданам Кыргызстана, погибшим в ДТП в январе этого года.

Посольство Кыргызстана в России проверит появившиеся в СМИ сообщения об обнаружении останков тел граждан республики в мусорном контейнере в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе дипломатического представительства, пишет " Об этом сообщается в пресс-релизе дипломатического представительства, пишет " Мослента ".





«Посольством направлены соответствующие запросы в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве, а также обращения в органы прокуратуры и Следственный комитет России о проведении проверки данного факта», — отмечается в релизе. Дипломаты взяли вопрос на контроль.





Ранее в Тарном проезде на юге столицы были найдены человеческие останки. Предположительно, их выбросил следователь управления МВД по Москве после экспертизы, проводившейся в рамках находящегося у него производстве уголовного дела.





После этого в ряде СМИ появились сообщения о том, что останки принадлежали гражданам Кыргызстана, погибшим в ДТП в январе этого года.



