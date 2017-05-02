Соглашение о займе МБРР на 80 млн долларов обсудили в сенате

Соглашение с международным банком реконструкции и развития о предоставлении Казахстану займа на сумму 80 млн долларов США рассмотрено на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию и науке сената, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу сената Парламента РК.

Предоставляемые МБРР средства будут направлены на поддержку внедрения национальной системы обязательного социального медицинского страхования, укрепление системы оказания медицинской помощи, а также осуществление мониторинга, оценки и коммуникационной стратегии проекта социального медицинского страхования.

В ходе обсуждения сенаторы поставили вопрос об эффективности контроля за целевым использованием поступивших средств и сумме, в которую Казахстану обойдется займ. По словам представителя министерства финансов, всего по завершении срока действия Соглашения наша страна должна будет вернуть МБРР около 92 млн долларов США. Срок погашения займа составит 15 лет, включая 5-летний льготный период.

Парламентариев интересовали отдельные аспекты Соглашения, касающиеся регулирования предельных цен на лекарства и работы медучреждений в условиях внедрения обязательного социального медицинского страхования. Сенатор Али Бектаев поставил вопрос о возможности финансирования трансферта образовательных технологий, обучения специалистов в зарубежных академических центрах и привлечении международных консультантов за счет государственного бюджета, а не за счет внешних заимствований.

В обсуждении также приняли участие депутаты Ахан Бижанов, Жабал Ергалиев, Серик Бектурганов, Владимир Редкокашин, Тулеубек Мукашев.

Законопроект о ратификации Соглашения с МБРР передан на рассмотрение Палаты.