«Золотого человека» надо популяризовать во всем мире, считает Мухамедиулы

По мнению министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы, Казахстану необходим какой-нибудь шедевр, ради которого бы в страну съезжались туристы со всего мира, передает корреспондент Zakon.kz.

«Во всем мире музеи - это центры туристического интереса. Мы все знаем, что каждый музей имеет свой особенный шедевр, ради которого туда едет весь мир. Например, Лувр 70-80% все едут, чтобы увидеть творение Леонардо да Винчи «Джоконду», если Эрмитаж, то это Рембрандт - это «Возвращение блудного сына», - сказал глава ведомства на заседании правительства.

Как он заметил, сейчас необходимо повышать привлекательность Национального музея Казахстана.

«Здесь вопрос стоит, чтобы наш Национальный музей был привлекательным необходим какой-то шедевр, но, как вы знаете, на Сотбисе эти шедевры стоят самое меньше 100 миллионов долларов. У нас есть предложение, что Казахстану необходимо максимально пропагандировать наш артефакт «Золотой воин», который, к нашему счастью, мы имеем. Организовать выездные выставки в музеи мира, снять художественный научно-популярный и анимационный фильмы и транслировать их на ведущих каналах. То есть мы должны максимально раскручивать нашего «Золотого воина», - пояснил А. Мухамедиулы.

Министр напомнил, что в свое время глава государства отмечал, что Казахстан должен ознакомить мир со своими основными артекфактами. Он добавил, что в 2004 году «Золотой воин» впервые выставляли в государственном музее «Эрмитаж» в России. Как заметил глава ведомства, экспонат оказался настолько востребованным, что с первоначальных 20 дней выставки, «Золотого воина» попросили оставить на 2 месяца.

Также А. Мухамедиулы уточнил, что сегодня в стране ведется активная работа по модернизации деятельности музеев, функции которых расширяются от экспозиционных до научно-исследовательских, археологических, реставрационных, этнографических.

«То есть, если раньше у нас музеи занимались только выставками, то сейчас музеи являются в данное время научными центрами», - заключил он.

Ксения Давыдова