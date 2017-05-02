Дело об убийстве 11-летнего Оркена Азаматулы передано в суд

В убийстве мальчика подозревается его мачеха и ее дети.

Дело мачехи, подозреваемой в организации и убийстве 11-летнего пасынка в Алматы, передано в суд, такая информация появилась на информационном сервисе "Судебный кабинет".





Дело передано в специализированный межрайонной суд по уголовным делам Алматинской области сегодня, 2 мая. Процесс пройдет под председательством судьи Берикжана Байжунусова.





На скамье подсудимых мачеха убитого мальчика Шарипа Акбердиева, ее дети — Темир Акбердиев и Айдана Акбердиева, сводный брат Темира — Кадиржан Гулямов, а также Руслан Муталиев.





Ученик 6-го класса одной из школ Алматы Оркен Азаматулы пропал 19 января, когда вышел из школы и не вернулся домой. Заявление в полицию о пропаже мальчика его бабушка написала вечером того же дня. Позже было найдено тело ребенка . В убийстве подозревается мачеха мальчика. По данным следствия, женщина вместе с сообщниками похитила ребенка, а затем отвезла в заранее арендованный дачный дом, где ребенка жестоко убили.





По версии следствия, таким образом Шарипа Акбердиева хотела отомстить мужу . Кроме того, в ходе допроса удалось выяснить, что ранее женщина планировала и убийство свекрови









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