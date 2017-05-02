Дело об убийстве 11-летнего Оркена Азаматулы передано в суд
2 мая 2017, 19:38
В убийстве мальчика подозревается его мачеха и ее дети.
Дело мачехи, подозреваемой в организации и убийстве 11-летнего пасынка в Алматы, передано в суд, такая информация появилась на информационном сервисе "Судебный кабинет".
Дело передано в специализированный межрайонной суд по уголовным делам Алматинской области сегодня, 2 мая. Процесс пройдет под председательством судьи Берикжана Байжунусова.
На скамье подсудимых мачеха убитого мальчика Шарипа Акбердиева, ее дети — Темир Акбердиев и Айдана Акбердиева, сводный брат Темира — Кадиржан Гулямов, а также Руслан Муталиев.
Ученик 6-го класса одной из школ Алматы Оркен Азаматулы пропал 19 января, когда вышел из школы и не вернулся домой. Заявление в полицию о пропаже мальчика его бабушка написала вечером того же дня. Позже было найдено тело ребенка. В убийстве подозревается мачеха мальчика. По данным следствия, женщина вместе с сообщниками похитила ребенка, а затем отвезла в заранее арендованный дачный дом, где ребенка жестоко убили.
По версии следствия, таким образом Шарипа Акбердиева хотела отомстить мужу. Кроме того, в ходе допроса удалось выяснить, что ранее женщина планировала и убийство свекрови.
Источник: Sputnik Казахстан.
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Фото: kazday.kz.
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