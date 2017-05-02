США получили приглашение на переговоры по Сирии в Астане

Госдеп США получил приглашение принять участие в Астанинском процессе, сообщили РИА Новости в посольстве США в пятницу.

«Государственный департамент получил приглашение правительства Казахстана принять участие в качестве наблюдателя в Астанинском процессе по Сирии на следующей неделе. Соединенные Штаты по-прежнему привержены политическому урегулированию сирийского кризиса», — сообщили в дипмиссии.

Следующая встреча по Сирии, где с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, запланирована на 3-4 мая в столице Казахстана. Встреча на уровне экспертов планируется 2 мая. МИД Казахстана рассчитывает на участие всех сторон: представителей стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), сирийского правительства и оппозиции.