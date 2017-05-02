Французские СМИ обвинили Ле Пен в попытках получить деньги от России

В марте 2017 года Ле Пен заявила, что не получает финансирования от РФ или российских банков.

Французское издание Mediapart, известное своими разоблачениями о фиктивном трудоустройстве супруги экс-премьера страны Франсуа Фийона на пост парламентского помощника мужа, выпустило материал, в котором утверждается о якобы имевшей место "третьей попытке" французской партии "Национальный фронт" получить средства от российских банков на проведение избирательной кампании Марин Ле Пен в преддверии выборов президента страны, сообщает сообщает РИА Новости





В конце марта это же издание обнародовало статью, в которой говорилось о том, что, помимо кредита в Первом чешско-российском банке партия Ле Пен пыталась получить финансирование у банка "Стратегия". Сделка не увенчалась успехом, поскольку в июле 2016 года ЦБ РФ отозвал лицензию у этой кредитной организации, отмечалось в статье.





Тогда казначей партии Валлеран де Сен-Жюст выступил с опровержением информации, заявив, что "ни второго, ни третьего кредитов" от российских банков не было. Он назвал публикацию "некорректным поступком и глупостью".





Согласно новой информации издания, после неудачи со "Стратегией" Нацфронт обратился за помощью в банк НКБ. Однако и эта операция не сложилась — в конце декабря 2016 года банк также потерял лицензию. По данным ЦБ, банк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, а также неоднократно в течение одного года нарушал требования, предусмотренные федеральным законом "O Центральном банке РФ (Банке России)".





В марте 2017 года Ле Пен заявила, что не получает финансирования от РФ или российских банков. Ранее заместитель председателя "Национального фронта" Флориан Филиппо заверил, что организаторы предвыборной кампании ее лидера — Марин Ле Пен не будут обращаться к российским банкам с просьбами о финансировании. Ле Пен добавила, что "французские банки отказались давать заем" партии, и заявила, что планирует взять заем у иностранного банка, пообещав назвать конкретный банк, когда будет подписан кредитный договор.





Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял — в контексте обвинений в адрес Москвы во вмешательстве в выборы в США — что Россия тщательно избегает действий, которые можно трактовать как вмешательство в избирательный процесс в других странах.





В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.





Согласно данным опроса компании OpinionWay, опубликованным во вторник, Макрон во втором туре одержит победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%.





Виктория Иванова.



