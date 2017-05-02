Путин рассказал о либеральности силовиков при пресечении незаконных акций

По словам Путина, органы правопорядка в России не переходят рамки действующего законодательства и дозволенного.

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники российских правоохранительных органов при пресечении незаконных акций протеста действуют более «сдержанно и либерально», чем их коллеги в Европе. Об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи, передает «Интерфакс».





Западные журналисты поинтересовались у Путина, как он оценивает действия силовиков в отношении оппозиционных движений и акций.





«Правоохранительные органы России ведут себя гораздо более сдержанно и либерально, чем их коллеги в некоторых европейских странах, где для разгона демонстраций применяются слезоточивый газ и дубинки», — ответил российский лидер. «У нас пока, слава богу, этого не потребовалось», — добавил он.





По словам Путина, органы правопорядка в России не переходят рамки действующего законодательства и дозволенного. «И будут действовать так дальше, соблюдая порядок, дисциплину, но одновременно и права всех граждан России выражать свою точку зрения, но в рамках закона», — подчеркнул президент.





29 апреля московская полиция заявила, что около 250 человек приняли участие в несанкционированной акции «Открытой России» в центре столицы, нарушений общественного порядка допущено не было.





Незаконные митинги в России прошли в нескольких городах 26 марта. В Москве, по официальной информации, в шествии участвовали около семи-восьми тысяч человек. Около 600 человек были задержаны.







