В Шымкенте уволили водителей автобусов, устроивших драку на дороге

Во время драки никто из водителей значительно не пострадал, мужчин разняли.

На улице Джангильдина в Шымкенте водители компании Green bus подрались прямо на проезжей части. Что стало причиной ссоры, повлекшей за собой мордобой, точно неизвестно, пишет Otyrar.kz.





Некоторые очевидцы говорят что водители не поделили дорогу, другие говорят, что один из них ехал не по времени. Во время драки никто из водителей значительно не пострадал, мужчин разняли.





Как рассказывают очевидцы, уличный бой длился несколько минут. Прохожие пытались разнять, но все их попытки были тщетны, пока в драку не вмешались сразу несколько людей.





В компании Green bus рассказали, что водители после драки пришли на стоянку, и рассказали о произошедшем.





«Оба водителя были сразу уволены!» — прокомментировал ситуацию заместитель директора по эксплуатации компании «Green bus» Абдибек Укибаев.







