Меркель вступилась за чеченских геев
2 мая 2017, 21:33
Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения СМИ о гонениях на геев в республике.
Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг соблюдения прав ЛГБТ-сообщества в Чечне. Об этом политик рассказала на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с российским лидером, передает BBC News во вторник, 2 мая.
Она отметила, что были получены «неблагоприятные сообщения о том, как относятся к геям, особенно в Чечне». «Я попросила президента Путина использовать свое влияние, чтобы облегчить...положение геев в стране», — добавила Меркель.
24 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований не доверять главе Чечни Рамзану Кадырову, который опроверг сообщения СМИ о гонениях на геев в республике.
19 апреля Кадыров в ходе встречи с Путиным в Кремле заявил, что публикации носят провокационный характер, а все якобы убитые люди, о которых идет речь в материалах, живы и здоровы.
1 апреля «Новая газета» опубликовала статью о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации. 4 апреля издание выложило анонимные свидетельства задержанных, которые рассказали о пытках в тюрьме. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова усомнилась в достоверности этих сведений.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Michael Kappeler / DPA / Globallookpress.com.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856887-964c0c7316d000ba379504db1fdfe71a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...