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Меркель вступилась за чеченских геев

2 мая 2017, 21:33

Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения СМИ о гонениях на геев в республике.

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг соблюдения прав ЛГБТ-сообщества в Чечне. Об этом политик рассказала на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с российским лидером, передает BBC News во вторник, 2 мая.

Она отметила, что были получены «неблагоприятные сообщения о том, как относятся к геям, особенно в Чечне». «Я попросила президента Путина использовать свое влияние, чтобы облегчить...положение геев в стране», — добавила Меркель.

24 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований не доверять главе Чечни Рамзану Кадырову, который опроверг сообщения СМИ о гонениях на геев в республике.

19 апреля Кадыров в ходе встречи с Путиным в Кремле заявил, что публикации носят провокационный характер, а все якобы убитые люди, о которых идет речь в материалах, живы и здоровы.

1 апреля «Новая газета» опубликовала статью о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации. 4 апреля издание выложило анонимные свидетельства задержанных, которые рассказали о пытках в тюрьме. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова усомнилась в достоверности этих сведений.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Michael Kappeler / DPA / Globallookpress.com.

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