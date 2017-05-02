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Украинская певица выступила перед детьми без нижнего белья

2 мая 2017, 21:55

Пользователи сети осудили певицу.

Певица, которая выступила в Нежине на детских соревнованиях по вольной борьбе "Кубок Мерлени" вызвала бурю возмущений в сети. На мероприятие вокалистка пришла с огромным декольте и без нижнего белья, пишет "Обозреватель".

"Перед детьми выступила певица без трусов, какой срам. Это СК "Звезда". Кто пригласил к детям в таком наряде очень интересно", - написал на своей странице в Facebook Alex Mann, разместив соответствующие фотографии.



В комментариях под снимками пользователи делятся своими эмоциями.




Фото: Facebook.

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