Украинская певица выступила перед детьми без нижнего белья

Певица, которая выступила в Нежине на детских соревнованиях по вольной борьбе "Кубок Мерлени" вызвала бурю возмущений в сети. На мероприятие вокалистка пришла с огромным декольте и без нижнего белья , пишет " , пишет " Обозреватель ".





"Перед детьми выступила певица без трусов, какой срам. Это СК "Звезда". Кто пригласил к детям в таком наряде очень интересно", - написал на своей странице в Facebook Alex Mann, разместив соответствующие фотографии.









В комментариях под снимками пользователи делятся своими эмоциями.



