Украинская певица выступила перед детьми без нижнего белья
2 мая 2017, 21:55
Пользователи сети осудили певицу.
Певица, которая выступила в Нежине на детских соревнованиях по вольной борьбе "Кубок Мерлени" вызвала бурю возмущений в сети. На мероприятие вокалистка пришла с огромным декольте и без нижнего белья, пишет "Обозреватель".
"Перед детьми выступила певица без трусов, какой срам. Это СК "Звезда". Кто пригласил к детям в таком наряде очень интересно", - написал на своей странице в Facebook Alex Mann, разместив соответствующие фотографии.
В комментариях под снимками пользователи делятся своими эмоциями.
Фото: Facebook.
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