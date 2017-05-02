Состоялись матчи десятого тура Премьер-Лиги

«Астана» сыграла вничью с алматинским «Кайратом», павлодарский «Иртыш» дома уступил шымкентскому «Ордабасы», «Атырау» минимально переиграл кызылординский «Кайсар» — в матчах десятого тура Премьер-Лиги.





Премьер-Лига

10-й тур, 2 мая





«Окжетпес» — «Шахтер» 0:2 (0:1)

Голы: Таттыбаев 20 (0:1), Таттыбаев 71 (0:2)





Довольно неожиданно, но в целом объяснимо стало поражение кокшетауского «Окжетпеса» от карагандинского «Шахтера». Отсутствие в составе «синегорцев» Даниила Чертова окончательно разладило игру в обороне, где центральную пару составили Александр Марочкин и Сергей Струков, а если учесть, что уже давно не играет Джозеф Нейн, то два гола, побывавших в воротах Саши Стаменковича, еще не так много. В свою очередь, почему «Окжетпес» не смог забить уже совсем другой вопрос, атаки были, а логического завершения нет. Посмотрим, как команды проявят себя дальше.





«Атырау» — «Кайсар» 1:0 (0:0)

Гол: Максимович с пенальти 49 (1:0)





Набирает обороты «Атырау», после возвращения шести очков команду словно окрылило и она теперь старается набирать очки в каждой встрече, что не скажешь о «Кайсаре», команда явно сбавила и уже выглядит не так, как на старте. В противостоянии этих клубов все решил один гол, забитый с пенальти Новицей Максимовичем во второй половине игры. Теперь уже Стойчо Младенову придется доказывать свою надобность кызылординскому клубу.





«Акжайык» — «Тобол» 1:0 (0:0)

Гол: Сергиенко 75 (1:0)





Проблемы с составом никак не дадут костанайскому «Тоболу» наладить игру в нападении, если в защите все в порядке, то на острие никак не ладится. В Уральске команда Омари Тетрадзе практически весь матч имела преимущество, но толка из этого не извлекла. В свою очередь хозяева усилиями Эдуарда Сергиенко, забили просто бешеный гол, взяли три очка и переместились ближе к лидерам турнирной таблицы.





«Иртыш» — «Ордабасы» 0:1 (0:0)

Гол: Фонтанелло 75 (0:1)





Второй по значимости матч тура стал довольно скучным, противостояние вышло больше в плоскости обороны и завершилось не в пользу хозяев поля. Хотя казалось, что все придет к ничьей, во второй половине Пабло Фонтанелло сумел забить гол, ставший в итоге решающим. Теперь шымкентцы вошли в тройку, и это в целом справедливо, они переиграли одного из своих основных конкурентов, еще и на его поле.





«Актобе» — «Тараз» 1:1 (0:1)

Голы: Фещук 24 (0:1), Байтана 58 (1:1)





Разочаровал своих поклонников «Актобе», хотя и не проиграл, но такая ничья, с не самым сильным «Таразом явно скорее идут в пассив. Еще в первом тайме гол максима Фещука и вовсе заставил приуныть поклонников некогда сильного клуба, и только после перерыва их настроение несколько спас Бауыржан Байтана. Времени оставалось достаточно, но проблемы в нападении не идут на пользу актобинцам, очки теряет они из-за этого стабильно.





«Астана» — «Кайрат» 1:1 (0:1)

Голы: Куат 33 (0:1), Граховац 87 (1:1)





Долгожданный, центральный и многое другое матч оправдал ожидания поклонников футбола нашей страны, гол в первом тайме от Исламбека Куата выдался просто сумасшедшим, а ответ Срджана Граховаца просто поверг в шок всех, команды не останавливались все время, и просто порадовали всех. Теперь у «Астаны» остается на четыре балла больше «Кайрата», и на одну игру меньше. Борьба продолжается, и не верится, что скоро завершится.







