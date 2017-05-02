Несколько городов в ВКО засыпало снегом
2 мая 2017, 22:19
Синоптики успокаивают: снег в мае – явление, конечно, редкое, но далеко не аномальное.
Сразу несколько городов Восточного Казахстана засыпало снегом. Плюсовая температура резко сменилась похолоданием, и 4 населенных пункта буквально накрыло белой пеленой, сообщает телеканал "КТК".
Хотя осадки быстро растаяли, местных жителей это успело напугать. В Усть-Каменогорске, Зыряновске, Риддере и Серебрянске активно обсуждали, что весны не будет. Снег шел недолго, но обильно, накрывая уже цветущие деревья и зеленую траву. В некоторых местах, по словам очевидцев, высота покрова достигала пяти сантиметров. Снегопад стал причиной и нескольких ДТП. Во многом потому, что автовладельцы успели сменить зимнюю резину на летнюю. Впрочем, синоптики успокаивают: снег в мае – явление, конечно, редкое, но далеко не аномальное.
Виктория Савельева.
Фото: кадр из видео.
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