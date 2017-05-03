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Тысячи карасей в СКО погибли из-за нехватки кислорода

3 мая 2017, 00:10

Местные жители сразу заговорили об отравлении.

Массовая гибель рыбы в Северо-Казахстанской области произошла из-за недостатка кислорода. Никаких отравляющих веществ в воде не обнаружено. 6 тонн погибшего карася уже утилизировали, сообщает телеканал "КТК".

ЧП произошло неделю назад в райцентре Мамлютка. Жителей просто шокировала увиденная картина: весь берег озера, расположенного в центре поселка, был усыпан карасем. Сразу заговорили об отравлении. Но анализы показали, что вся рыба погибла от асфиксии, то есть задохнулась. В озере просто не хватило кислорода. Рыба гибла постепенно, возможно, замор начался еще в марте.

Виктор Фефелов, зав. лабораторией северного филиала ТОО «Казахский НИИ рыбного хозяйства»:

- Погибшая рыба обычно поднимается к поверхности и вмерзает в лед. Когда лед растаял, по сути дела, вся рыба оказалась в воде, и за счет ветра ее выбросило на берег.

Галина Базаева.

Фото: кадр из видео.

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