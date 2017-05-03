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Акция "Бессмертный полк" пройдет в 22 городах США

3 мая 2017, 00:32

В ряды полка в Вашингтоне, Детройте, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле, Чикаго, городах штата Флорида, как ожидается, встанут до пяти тысяч человек, среди них — около сотни ветеранов.

Памятная акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет более чем в 20 городах США, в крупных городах в шествиях примут участие около тысячи человек. Об этом сообщил РИА Новости представитель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Игорь Кочан.

"В шествии участвуют 22 города США. Акция централизованная, почти во всех городах пройдет 6 мая", — сообщил Кочан. В этом году акция проводится под эгидой КСОРС. Он отмечает заметный рост интереса к акции. "Как и в прошлые годы, мы продолжаем печатать портреты ветеранов, участников войны для их родственников", — сказал Кочан.

В ряды полка в Вашингтоне, Детройте, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле, Чикаго, городах штата Флорида, как ожидается, встанут до пяти тысяч человек, среди них — около сотни ветеранов.

В Нью-Йорке "Бессмертный полк" пройдет по набережной реки Гудзон к мемориалу воинам, павшим во Второй мировой войне, в Бэттери-парк, в районе Манхэттен. К участникам также присоединится хор Йельского университета, который исполнит несколько песен военной поры.

Акция "Бессмертный полк" в США впервые состоялась в 2015 году.

Фото: РИА Новости . Григорий Дубовицкий.

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