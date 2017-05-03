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Путин провел телефонный разговор с Трампом

3 мая 2017, 00:51

Беседа Путина и Трампа стала третьей с момента инаугурации американского президента.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, рассказали в Кремле, передает РИА Новости.

Лидеры обсудили перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в Сирии, а также "обстоятельно обсудили ситуацию на Корейском полуострове". Отмечается, что Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности.

Беседа Путина и Трампа стала третьей с момента инаугурации американского президента.

Первая беседа состоялась в конце января, тогда лидеры обсудили борьбу с терроризмом, ситуации в Сирии и на Украине, а также основные вопросы двусторонних отношений. Кроме того, в начале апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.

Фото: РИА Новости . Алексей Дружинин.

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