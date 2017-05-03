Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, рассказали в Кремле , передает , передает РИА Новости





Лидеры обсудили перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в Сирии, а также "обстоятельно обсудили ситуацию на Корейском полуострове". Отмечается, что Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности.





Беседа Путина и Трампа стала третьей с момента инаугурации американского президента.





Первая беседа состоялась в конце января, тогда лидеры обсудили борьбу с терроризмом, ситуации в Сирии и на Украине, а также основные вопросы двусторонних отношений. Кроме того, в начале апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.



