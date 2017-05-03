Димаша Кудайбергенова пригласили на популярное шоу во Франции
3 мая 2017, 01:12
Вечер, на котором выступят звёзды мирового искусства, состоится 6 мая.
Казахстанского певца Димаша Кудайбергенова пригласили на популярное шоу французского телеканала «France 2». Об этом популярный артист со своими подписчикам и фанатами поделился на странице Instagram, передает Казинформ.
«Я буду почётным гостем популярного кабаре-шоу Les années bonheur французского телеканала France 2. Вечер, на котором выступят звёзды мирового искусства, состоится 6 мая в 20:55 по времени Франции, не пропустите!!!» - написал Димаш Кудайбергенов.
Фото: sputnknews.kz.
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