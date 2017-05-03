В Саудовской Аравии раскритиковали политику Обамы по отношению к Сирии
3 мая 2017, 02:00
Сирийская проблема превратилась из региональной в международную из-за вмешательства в ситуацию в стране мировых держав — России и США, заявил министр обороны.
Политика бывшего президента США Барака Обамы привела к уменьшению шансов на мирное решение сирийской проблемы, считает заместитель наследного принца Саудовской Аравии министр обороны Мухаммед бен Салман, передает РИА Новости.
"Политика Обамы ослабила шансы на мирное решение сирийской проблемы", — заявил он в интервью саудовскому телеканалу MBC во вторник вечером.
Кроме того, как заявил бен Салман, сирийский режим также потерял много возможностей для мирного решения конфликта.
По его мнению, сирийская проблема превратилась из региональной в международную из-за вмешательства в ситуацию в стране мировых держав — России и США.
Фото: AP Photo / Hassan Ammar, File.
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