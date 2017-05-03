Ежегодная акция «Требуй чек - выиграй приз!» продолжается

Уважаемые жители и гости города Алматы!

ДГД по г. Алматы сообщает, что Комитет государственных доходов при поддержке НПП «Атамекен» запускает очередную акцию «Требуй чек - выиграй приз!», в ходе которой будут разыграны различные призы, главный из которых - автомобиль.

Розыгрыши призов и их вручение будут проводиться ежемесячно во всех регионах Казахстана. Гранд финал и розыгрыш суперприза пройдет в конце текущего года в Комитете государственных доходов. Для участия в акции гражданам нужно отправлять фотографии чеков, полученных в период проведения акции, через мобильное приложение по борьбе с теневой экономикой «Wipon». Победители в розыгрышах будут определяться по методу случайного выбора чека. Таким образом, чем больше отправлено чеков, тем больше у участника шансов выиграть приз.

Напомним, в прошлом году для участия в розыгрышах алматинцами было представлено более 150 тыс. чеков. Благодаря этому, в городе Алматы, на налоговый учет было поставлено более 3 тысяч работавших нелегально индивидуальных предпринимателей, зарегистрировано около 5 тыс. контрольно-кассовых аппаратов. Таким образом, принявшие участие в акции казахстанцы могут внести свой вклад в сокращение размеров теневой экономики и стимулирование добросовестной конкуренции среди предпринимателей.