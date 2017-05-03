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Без осадков будет в Казахстане в среду

3 мая 2017, 06:00

Местами ожидается туман, усиление ветра с пыльной бурей.

По всей территории республики ожидается погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, усиление ветра с пыльной бурей.

В Южно-Казахстанской, днем Жамбылской областях ожидается усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с с пыльной бурей.

В Кызылординской, днем Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Северо-Казахстанской области днем ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утро – туман.

В Карагандиской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром ожидается туман. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

В Алматы +15, ясно.

В Астане +21, ясно.

Полный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Fonstola


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