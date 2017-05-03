Без осадков будет в Казахстане в среду
3 мая 2017, 06:00
Местами ожидается туман, усиление ветра с пыльной бурей.
По всей территории республики ожидается погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, усиление ветра с пыльной бурей.
В Южно-Казахстанской, днем Жамбылской областях ожидается усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с с пыльной бурей.
В Кызылординской, днем Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Северо-Казахстанской области днем ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утро – туман.
В Карагандиской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром ожидается туман. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с.
В Алматы +15, ясно.
В Астане +21, ясно.
Полный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Fonstola
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