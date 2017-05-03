В Индии родилась девочка со второй головой в области живота
3 мая 2017, 06:21
По словам хирургов, "голова" лишала девочку жизненно необходимых питательных веществ. Кроме того, рядом со "второй головой" у ребенка была третья рука.
Девочка со второй головой в области живота — так называемым паразитическим близнецом — родилась в Индии, сообщает РИА Новости.
Индийские врачи в больнице JK Lone в городе Джайпур провели четырехчасовую операцию, во время которой успешно удалили отросток. В настоящее время младенец идет на поправку.
Indian baby is born with an additional HEAD attached to its stomach https://t.co/fwauCSLEYWpic.twitter.com/OEBRmMUKoe— Daily Mail Online (@MailOnline) 2 мая 2017 г.
"Вторая голова" была лишь частично развита, у нее не было ушей и глаз. По словам хирургов, "голова" лишала девочку жизненно необходимых питательных веществ. Кроме того, рядом со "второй головой" у ребенка была третья рука.
Как отмечает газета, случаи рождения детей с паразитическим близнецом крайне редки — один на миллион новорожденных. Операция проводилась 26 апреля, но СМИ сообщают о ней только сейчас
Фото: соцсети
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