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В Индии родилась девочка со второй головой в области живота

3 мая 2017, 06:21

По словам хирургов, "голова" лишала девочку жизненно необходимых питательных веществ. Кроме того, рядом со "второй головой" у ребенка была третья рука.

Девочка со второй головой в области живота — так называемым паразитическим близнецом — родилась в Индии, сообщает РИА Новости.

Индийские врачи в больнице JK Lone в городе Джайпур провели четырехчасовую операцию, во время которой успешно удалили отросток. В настоящее время младенец идет на поправку.



"Вторая голова" была лишь частично развита, у нее не было ушей и глаз. По словам хирургов, "голова" лишала девочку жизненно необходимых питательных веществ. Кроме того, рядом со "второй головой" у ребенка была третья рука.

Как отмечает газета, случаи рождения детей с паразитическим близнецом крайне редки — один на миллион новорожденных. Операция проводилась 26 апреля, но СМИ сообщают о ней только сейчас

Фото: соцсети

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