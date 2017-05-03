Хет-трик Роналду принес "Реалу" победу над "Атлетико" в первом полуфинале Лиги чемпионов

Португалец забил первый гол уже на десятой минуте.

Мадридский "Реал" обыграл земляков из "Атлетико" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.





Игра проходила в ночь с 2 на 3 мая на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании и завершилась со счетом 3:0 в пользу "Реала".





Все три гола хозяев в прошедшей игре забил Криштиану Роналду. Португальский форвард отличился на 10-й, 73-й и 86-й минутах. Теперь на его счету 10 голов в 11 встречах Лиги чемпионов.





Ответный матч между "Атлетико" и "Реалом" пройдет в ночь с 10 на 11 мая на "Висенте Кальдерон" и начнется в 00:45 по астанинскому времени. '





"Реал" - "Атлетико" 3:0 (1:0)

Голы: Роналду 10, 73, 86.

Предупреждения: Коке 26, Иско 48, Сауль 53, Савич 83.

"Реал": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль (Начо 46), Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Асенсио 68), Кроос, Бензема (Васкес 77), Роналду.

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Савич, Люка Эрнандес, Сауль (Гайтан 58), Габи, Коке, Феррейра Карраско (Корреа 68), Гризманн, Гамейро (Торрес 57).

Судьи: главный - Мартин Аткинсон, ассистенты - Стивен Чайлд, Стюарт Берт (все - Англия).

2 мая. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".







