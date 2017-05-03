Маленькая девочка в Алматы обнаружила угон машины отца

Угонщик разбил боковое окно камнем, угнал автомобиль, а затем, врезавшись в отбойник, скрылся с места происшествия.

Угон Volkswagen Golf произошел вечером 1 мая. По словам хозяина, подозрительный шум под окном услышала его дочка, передает Motor.kz.





Хозяин авто выглянул в окно и увидел пустующее место, где должен стоять Golf. Сразу же об угоне было оповещена полиция.





А позже полицейский сообщили, что автомобиль найден разбитым на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Ахременко. Угонщик разбил боковое окно камнем, угнал автомобиль, а затем, врезавшись в отбойник, скрылся с места происшествия.



