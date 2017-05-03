Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Маленькая девочка в Алматы обнаружила угон машины отца

3 мая 2017, 07:05

Угонщик разбил боковое окно камнем, угнал автомобиль, а затем, врезавшись в отбойник, скрылся с места происшествия.

Угон Volkswagen Golf произошел вечером 1 мая. По словам хозяина, подозрительный шум под окном услышала его дочка, передает Motor.kz.

Хозяин авто выглянул в окно и увидел пустующее место, где должен стоять Golf. Сразу же об угоне было оповещена полиция.

А позже полицейский сообщили, что автомобиль найден разбитым на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Ахременко. Угонщик разбил боковое окно камнем, угнал автомобиль, а затем, врезавшись в отбойник, скрылся с места происшествия.

Фото: Motor.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...