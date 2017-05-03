Маленькая девочка в Алматы обнаружила угон машины отца
3 мая 2017, 07:05
Угонщик разбил боковое окно камнем, угнал автомобиль, а затем, врезавшись в отбойник, скрылся с места происшествия.
Угон Volkswagen Golf произошел вечером 1 мая. По словам хозяина, подозрительный шум под окном услышала его дочка, передает Motor.kz.
Хозяин авто выглянул в окно и увидел пустующее место, где должен стоять Golf. Сразу же об угоне было оповещена полиция.
А позже полицейский сообщили, что автомобиль найден разбитым на пересечении проспекта Рыскулова с улицей Ахременко. Угонщик разбил боковое окно камнем, угнал автомобиль, а затем, врезавшись в отбойник, скрылся с места происшествия.
Фото: Motor.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856907-48e16d7503d90b27d291fa20f6e72ac0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...