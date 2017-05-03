«Неадекватной» назвал шутку экс-посла Афганистана первый зам. Министра иностранных дел РК

Неадекватной назвал шутку экс-посла Афганистана первый заместитель Министра иностранных дел Казахстана. Инцидент, которой произошел в аэропорту Астаны несколько дней назад, Мухтар Тлеуберди прокомментировал в кулуарах заседания правительства, передает телеканал Астана





Он пояснил, что на вопрос таможенников о содержании сумки, дипломат ответил, что несет бомбу. Представители спецслужб провели проверку ручной клади, взрывное устройство не обнаружили.





Мохаммад Фарук Бараки на момент происшествия обладал дипломатическим статусом, но только во время допроса заявил, что является послом. Отправлять ноту протеста в Афганистан МИД нашей страны не собирается.





Срок дипломатических полномочий Бараки в Казахстане завершен.





"Господин посол себя неадекватно повел, на вопросы таможенников о том, что находится в сумке, он почему-то ответил, что там находится бомба. Каждый дипломат находясь в той или иной стране должен уважать законы, нормы, соблюдать законы. Он себя неадекватно повел. Это вопрос между МИДами, естественно, ставится, решается о том, что впредь нельзя допускать подобного поведения", - сказал первый заместитель Министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.













Фото: Руководство



