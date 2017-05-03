300 пациентов умерли, не дождавшись открытия центра ядерной медицины в Семее

Около 300 пациентов онкологического диспансера Семея умерли, так и не дождавшись открытия первого в стране центра ядерной медицины, передает телеканал Астана





Сдача же самого центра затянулась из-за несоответствия проекту системы сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. Этот технический брак подтвердила уже вторая специальная комиссия, которая по поручению Премьер-министра страны провела комплексное обследование центра. Объект должны были сдать в эксплуатацию еще два года назад.





Закупленное дорогостоящее оборудование позволяло бы на ранних стадиях диагностировать и лечить как онкологические, так и кардиологические заболевания. Но система сбора и хранения жидких радиоактивных отходов оказалась небезопасной. Все два года длятся судебные разбирательства.





По итогам решения спецкомиссии управление строительства ВКО вновь подало кассационную жалобу, в надежде на положительное решение Верховного суда.





"Если бы все судебные вопросы были бы решены, я думаю технически, это можно было бы сделать в течение года. Потому что есть определенные условия - завод изготовитель должен приготовить нам оборудование. Сейчас наши граждане выезжают за рубеж, чтобы получить радионуклеидную терапию - это Красноярск, Казань, Турция. Мы, выезжая на стажировку, видим наших граждан, которые там, к сожалению, лечатся, и тратят свои денежные средства. К сожалению, многие граждане по нашим подсчетам, около 300 не дождались этого лечения и мы их, к сожалению, потеряли. А ведь это же наш человеческий потенциал республики", - заявил директор регионального онкологического диспансера г. Семей Марат Сандыбаев.













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