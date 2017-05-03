Водитель Lexus устроил разборки в Алматы прямо на дороге

Автором видео стал кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, чемпион Казахстана по тяжелой атлетике, серебряный призер республики по дрифтингу Андрей Леонов.









-Двигался по Толе би. До места события добирались минут 50. Водитель Лексуса пытался выехать с автобусной полосы, не включая поворотника, и не прося пропустить его, в наглую пытался сместить меня. Задел машину. Ну, а дальше видно по видео задел машин. На все провокации выйти и разобраться не реагировал. Далее после всех угроз, всех событий, которые есть на видео, водитель «Lexus» дождался нас на перекрестке Толе би–Мате Залка, и после его проезда пытался подрезать и подставить машину. Я старался прижаться к впереди идущей машине, чтобы он не втиснулся между нами. Так мы двигались до улицы Саина. И по дороге решили заехать на СТО, где работает наш знакомый, дождаться пока он уедет. Так как его поведение было неадекватным и он просто так от нас не отстал бы, - рассказывает Андрей Леонов.





-Через 2-3 минуты он заезжает на СТО, продолжает провокации. Сам он при этом не трогает, хочет, чтобы я вступил с ним в физический контакт, подраться с ним. Мы выдержали. Хорошо, подрались бы, ты меня побьешь, я тебя побью. Ты на меня потом заявление напишешь и будешь как потерпевший потом. Хотя в грудь себя бил и говорил, что он этого не сделает. После этого он вроде бы уехал, но опять вернулся, вытащил из багажника газовый ключ. То ли будет бить по машине, то ли по нам. Помахал ключом, поугрожал и, в итоге уехал, - вспоминает Андрей.





Предоставленное видео послужит достаточным основанием для правоохранительных органов, чтобы принять соответствующие меры к водителю автомашины «Lexus». Дорога - общая территория для всех казахстанцев, правила дорожного движения и этика поведения должны соблюдаться всеми одинаково, вне зависимости от их социального положения и национальной принадлежности.





Фото: patrul.kz.



