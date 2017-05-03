В Алматы пользователь Facebook борется с рекламой наркотиков

Женщина из Алматы начала борьбу против рекламы синтетических наркотиков, сообщает Zakon.kz.





Об этом Ольга Агапова заявила на своей странице Facebook (орфография и пунктуация в основном сохранены):





"СТРАНА, нужна ваша помощь! На стенах домов (в Алматы) в последний месяц начали массово появляться надписи с рекламой СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ. Мы и раньше обращали на них внимание, но сейчас пошла прям массовая атака. Сегодня с Ульяной прочесали один район, закрасили там, где увидели... По словам очевидцев - как правило, владельцы магазинов на первых этажах - этой акции две недели. Очевидцами их назвать сложно - камер внешнего наблюдения нигде нет. Просто пришли утром на работу и увидели. С кем могли - поговорили, предупредили. Народ пообещал следить и закрашивать оперативно. Выявление каналов распространения наркотиков сейчас гораздо сложнее. Все благодаря интернету, всяким мессенджерам (вотсапп, телеграмм и прочее) и анонимным платежным системам (QIWI например). Делать "закладки" нанимают подростков, которые уже употребляют и нуждаются в деньгах... Ругать УБН за бездействие под этим постом лишнее. Могу сказать с полной ответственностью - они делают то, что в их силах. НО, китайские лаборатории оперативнее всех государств - и Казахстана и России и Белоруссии (об этом говорили на круглом столе, я писала). Сейчас когда примут новый закон - оперативности в этом процессе добавится, потому как "отнесение к списку запрещенных веществ" будет упрощено. Мы (Казахстан) взяли за основу опыт Белоруссии, а он показал не плохой результат. И последнее - всех диванных моралистов и демагогов, кто вдруг вздумает написать, что на***а выносить это на всеобщее обозрение - буду банить нещадно. Не разбираетесь в проблеме - обсуждайте котиков! Не мешайте другим делать свою работу! Города, присоединяйтесь!!!", - написала в своем обращении Агапова.













К слову, некоторые комментаторы ответили на призыв и согласились взяться за баллончики с краской.



