Девушка с феноменальной памятью помнит каждый день своей жизни

Ребекка Шеррок из Брисбена может до мелочей вспомнить каждый день её жизни. Причём в памяти 27-летней девушки всплывают не только события, произошедшие в определённый день, но и то, что она в тот день ела или в какое платье была наряжена, передает Life.ru.





Жительница Австралии утверждает, что помнит себя с 12-дневного возраста. Она помнит, как родители сажали ребёнка на заднее сиденье машины по решению отца.









Девушка вспоминает, как на первый день рождения мама нарядила её в атласное платье, от которого по всему телу шёл зуд. Ребёнок плакал, пытаясь об этом просигнализировать, но никто не понимал, что малышке требуется. Также ей подарили игрушку Минни-Маус, которая до ужаса её напугала, хотя девочка тогда не могла осознать, что это чувство — страх.



Девушка также помнит, что, когда родилась её вторая сестра, Шеррок больше интересовал игрушечный поезд. Тогда девушке было около двух лет.





Ребекка принимает участие в исследованиях, связанных с памятью человека, и рассчитывает, что её вклад поможет найти ключ к тому, как устроена память человека.



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