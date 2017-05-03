В Великобритании распущен парламент
3 мая 2017, 08:55
Согласно британскому законодательству, роспуск парламента должен быть произведен за 25 рабочих дней до даты голосования.
Парламент Великобритании был распущен в ночь на среду, 3 мая, в преддверии досрочных всеобщих выборов, сообщает Lenta.ru.
Согласно британскому законодательству, роспуск парламента должен быть произведен за 25 рабочих дней до даты голосования.
«Процедура голосования назначена на 8 июня, соответственно, парламент будет распущен в 00:01 в среду, 3 мая», — говорится в сообщении пресс-службы.
Премьер-министр страны Тереза Мэй в среду официально проинформирует о роспуске высшего законодательного органа королеву Елизавету II.
Досрочные выборы в Великобритании 19 апреля одобрило подавляющее большинство депутатов - 522, против выступили 13. Мэй, которая предложила провести выборы досрочно, объясняла свою идею желанием прекратить противодействие оппозиционных партий процедуре Brexit.
Фото: globallook.com
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