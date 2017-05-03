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Почти 20 лет квартирная мошенница скрывалась от правосудия в Астане

3 мая 2017, 09:01

Женщина, подделав документы на трехкомнатную квартиру, принадлежащую ее знакомой, перепродала ее третьему лицу, тем самым совершив тяжкое преступление.

Женщина, подозреваемая в махинациях с недвижимостью, спустя 19 лет задержана в Астане и ожидает суда, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили в прокуратуре Астаны, в 1998 году женщина, подделав документы на трехкомнатную квартиру, принадлежащую ее знакомой, перепродала ее третьему лицу, тем самым совершив тяжкое преступление и причинив потерпевшей материальный ущерб в особо крупном размере.

В тот же год возбужденное по факту мошенничества уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Но приговор не состоялся, так как преступница скрылась. Предоставление поддельного свидетельства о смерти позволило мошеннице временно усыпить бдительность органов уголовного преследования. В результате в розыск она была объявлена только в 2006 году.

Никто не знает, каким образом так долго она могла скрываться от органов уголовного преследования, возможно, немало этому способствовала изменившаяся за годы внешность, но в марте 2017 году ее задержали и водворили в СИ -12. Сейчас она ждет суда.

Отмечается, что для соблюдения принципа неотвратимости наказания в Уголовном кодексе предусмотрена специальная статья, содержащая сроки давности, по истечению которых преступник может быть освобожден от уголовной ответственности.

Так, в соответствии со ст.71 Уголовного кодекса лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения уголовного правонарушения истекли следующие сроки: один год после совершения уголовного проступка; два года после совершения преступления небольшой тяжести; пять лет после совершения преступления средней тяжести; 15 лет после совершения тяжкого преступления; 20 лет после совершения особо тяжкого преступления.

Сроки давности исчисляются со дня совершения уголовного правонарушения и до момента вступления приговора суда в законную силу. В то же время течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания лица или явки его с повинной.

Фото: МИА "Казинформ"


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