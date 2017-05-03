Почти 20 лет квартирная мошенница скрывалась от правосудия в Астане

Женщина, подозреваемая в махинациях с недвижимостью, спустя 19 лет задержана в Астане и ожидает суда, передает МИА "Казинформ ".





Как сообщили в прокуратуре Астаны, в 1998 году женщина, подделав документы на трехкомнатную квартиру, принадлежащую ее знакомой, перепродала ее третьему лицу, тем самым совершив тяжкое преступление и причинив потерпевшей материальный ущерб в особо крупном размере.





В тот же год возбужденное по факту мошенничества уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Но приговор не состоялся, так как преступница скрылась. Предоставление поддельного свидетельства о смерти позволило мошеннице временно усыпить бдительность органов уголовного преследования. В результате в розыск она была объявлена только в 2006 году.





Никто не знает, каким образом так долго она могла скрываться от органов уголовного преследования, возможно, немало этому способствовала изменившаяся за годы внешность, но в марте 2017 году ее задержали и водворили в СИ -12. Сейчас она ждет суда.



