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Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

3 мая 2017, 09:55

Депутаты Мажилиса рассмотрят ряд законопроектов.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрят пакет новых законопроектов, сообщает Zakon.kz.

В частности будут рассмотрены законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» (первое чтение), «О ратификации Протокола о продлении срока действия Соглашения о реализации в 2015 – 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» от 8 сентября 2015 года».

Во втором чтении депутаты рассмотрят проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О дорожном движении».

Также будут подготовлены заключения по проектам законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан», «О ратификации Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами Евразийского экономического союза».



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