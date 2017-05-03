Из Шымкента в Узбекистан отправился «Караван дружбы»

Выехавшие в Узбекистан 50 аксакалов, совершат паломничество в Ташкент к могиле Толе би, затем ознакомятся с мавзолеями Амира Темира и Жалантос бахадыра в Самарканде, и Бахауддина Накшбанди в Бухаре.

Сегодня из Южно-Казахстанской области в Республику Узбекистан выехал «Караван дружбы», передает пресс-служба акима ЮКО.





Данное мероприятие реализовано в рамках меморандума о сотрудничестве между Ассамблеей народа Казахстана и Интернациональным культурным центром Республики Узбекистан, подписанный в марте в ходе официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Казахстан.





В меморандуме запланированы реализация совместных проектов и разработка мероприятий, способствующие сотрудничеству в общественно-политической, культурно-образовательной, научной и информационной сферах, укреплению и развитию народной дипломатии, а также сближению народов двух стран.









На церемонии проводов каравана перед зданием Ассамблеи народа Казахстана выступили областной руководитель ГКП «Общественное согласие» Ербол Байконаков, председатель городского совета старейшин Туркестана Жарылкасын Азиретбергенов, председатель областного узбекского этнокультурного объединения, депутат областного маслихата Бадриддин Нишанкулов. Они отметили, что данное мероприятие организовано с целью поддержки статьи Главы государства: "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", а также укрепления дружественных взаимоотношений между двумя соседними странами.





Со 2-6 мая выехавшие в Узбекистан 50 аксакалов, совершат паломничество в Ташкент к могиле Толе би, затем ознакомятся с мавзолеями Амира Темира и Жалантос бахадыра в Самарканде, и Бахауддина Накшбанди в Бухаре.





Наряду с этим, представители «Каравана дружбы» посетят Интернациональный культурный центр Республики Узбекистан, казахский культурный центр в Узбекистане, а также другие историко-культурные центры, где планируется встреча с гражданами этой страны.



