 
Новости за сегодня

На территории РК заблокирован 61 сайт, причастных к обороту наркотиков

 

Министерство внутренних дел РК во взаимодействий с Министерство информации и коммуникаций заблокировало 61 сайт на территории страны, причастных к обороту наркотиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента гос. языка и информации МВД РК Алмас Садубаев, передает Zakon.kz.

«За первый квартал т.г. МВД выявлено 94 интернет-ресурса, причастных к незаконному обороту наркотиков, из них 6 расположенных в доменной зоне Республики Казахстан и 89 на территории других стран.

Во взаимодействии с Министерством информации и коммуникаций заблокирован 61 сайт. Из общего количества выявленных интернет-ресурсов 84 содержали информацию о распространении синтетических наркотических средств», - написал Садубаев.

 

3 мая 2017, 09:38
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код