Премьер-министр Японии хочет изменить конституцию страны в 2020 году

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется добиться изменения мирной конституции страны в 2020 году и закрепить в ней существование сил самообороны, о чем он заявил в опубликованном в среду интервью газете "Иомиури",

"Я хочу сделать 20-й год датой вступления в силу новой конституции", — заявил Абэ, упомянув значимость 2020 года для его страны, в том числе и в связи с планами проведения в Токио Олимпиады и Паралимпийских игр.





По словам премьера, девятая статья японской конституции должна сохранить мирные принципы, но помимо этого в основном законе следует прописать статус сил самообороны.





"Силы самообороны полностью выполняют свой долг, и в этом теперь пользуются доверием более 90% населения. В то же время многие юристы по вопросам конституции говорят, что (силы самообороны) представляют собой нарушение конституции", — отметил Абэ.





При этом он подчеркнул, что с усложнением обстановки в области безопасности Японии, в нынешней напряженной ситуации вокруг Северной Кореи, "слишком безответственно" ставить под удар жизни в случае угроз, если само существование сил самообороны считать нарушением конституции.