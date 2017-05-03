В Китае 12 человек погибли при ЧП в строящемся железнодорожном тоннеле
3 мая 2017, 09:56
12 человек, получивших ранения, находятся в больнице. Угрозы их жизни нет.
Все 12 человек, которые были заблокированы в строящемся железнодорожном тоннеле в китайской провинции Гуйчжоу в результате инцидента, погибли, сообщает агентство China News Service, передает РИА Новости.
Инцидент произошел во вторник во время проведения работ по строительству тоннеля для скоростной железной дороги в уезде Дафан городского округа Бицзе. Сообщалось, что он связан с выбросом и взрывом газа, в результате случившегося 12 человек пострадали, еще 12 были заблокированы в тоннеле.
По последним данным, к утру среды поисково-спасательная операция на месте инцидента была завершена. Спасатели обнаружили тела 12 работников, которые были заблокированы. В общей сложности в поисково-спасательной операции участвовало около 2 тысяч человек.
В настоящий момент 12 человек, получивших ранения, находятся в больнице. Угрозы их жизни нет.
Иван Булатов
Фото © Flickr / Rita Heine
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856929-5f8ccd3ef3e76379c053b2d009a923d7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...