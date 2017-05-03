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В Китае 12 человек погибли при ЧП в строящемся железнодорожном тоннеле

3 мая 2017, 09:56

12 человек, получивших ранения, находятся в больнице. Угрозы их жизни нет.

Все 12 человек, которые были заблокированы в строящемся железнодорожном тоннеле в китайской провинции Гуйчжоу в результате инцидента, погибли, сообщает агентство China News Service, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник во время проведения работ по строительству тоннеля для скоростной железной дороги в уезде Дафан городского округа Бицзе. Сообщалось, что он связан с выбросом и взрывом газа, в результате случившегося 12 человек пострадали, еще 12 были заблокированы в тоннеле.

По последним данным, к утру среды поисково-спасательная операция на месте инцидента была завершена. Спасатели обнаружили тела 12 работников, которые были заблокированы. В общей сложности в поисково-спасательной операции участвовало около 2 тысяч человек.

В настоящий момент 12 человек, получивших ранения, находятся в больнице. Угрозы их жизни нет.

Иван Булатов
Фото © Flickr / Rita Heine

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