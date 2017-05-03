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Изменение цен на продовольственные товары в апреле 2017 года

 

Цены на продовольственные товары в апреле 2017г. по сравнению с апрелем 2016г. выросли на 9,6%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 22,1%, кондитерские изделия - на 13,9%, фрукты и овощи - на 13%, крупы - на 12,3%, хлеб - на 10,7%, алкогольные напитки - на 10%, булочные и мучные изделия - на 9,6%, рыбу и морепродукты - на 8,3%, молочные продукты - на 7,6%, муку - на 7,1%, масла и жиры - на 5,7%, макаронные изделия - на 5,6%, а на сахар - снизились на 0,5%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 9,5%. Уровень цен на говядину стал выше на 12%, мясо птицы - на 11,1%, баранину - на 10,9%, свинину - на 7,6%, конину - на 6,4%, колбасные изделия - на 5,3%.

 

Средние цены на основные продовольственные товары

в Республике Казахстан в апреле 2017 года

 

Цены в тенге за килограмм

Средние цены

в апреле 2016г.

средние

минимальные

максимальные

разрыв, раз

город

цена

город

цена

Мука пшеничная первого сорта

122

Павлодар

87

Алматы

161

1,9

111

Хлеб пшеничный из муки первого сорта

125

Тараз Шымкент

100

Актау

156

1,6

111

Вермишель

252

Тараз

203

Актау

387

1,9

240

Рис

285

Кызылорда

202

Астана

397

2,0

288

Крупа манная

213

Караганда

171

Атырау

296

1,7

198

Крупа гречневая

411

Актобе

335

Астана

549

1,6

359

Говядина лопаточно-грудная часть

1 360

Уральск

1 200

Астана

1 552

1,3

1 992

Масло сливочное

1 823

Павлодар

1 492

Актау

2 750

1,8

1 586

Масло подсолнечное, литр

424

Павлодар

374

Актау

468

1,3

428

Молоко сырое, литр

180

Кокшетау

110

Алматы

229

2,1

175

Яйца, десяток

267

Караганда

210

Алматы

327

1,6

248

Картофель

123

Павлодар

98

Алматы

143

1,5

75

Яблоки

342

Тараз

283

Актау

464

1,6

354

Капуста белокочанная

101

Павлодар

75

Актау

148

2,0

123

Сахар-песок

237

Караганда

212

Талдыкорган

257

1,2

239

Чай

2844

Актобе

2 449

Костанай

3 199

1,3

2 337

 

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.

 

3 мая 2017, 10:03
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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