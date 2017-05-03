Изменение цен на продовольственные товары в апреле 2017 года

Цены на продовольственные товары в апреле 2017г. по сравнению с апрелем 2016г. выросли на 9,6%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 22,1%, кондитерские изделия - на 13,9%, фрукты и овощи - на 13%, крупы - на 12,3%, хлеб - на 10,7%, алкогольные напитки - на 10%, булочные и мучные изделия - на 9,6%, рыбу и морепродукты - на 8,3%, молочные продукты - на 7,6%, муку - на 7,1%, масла и жиры - на 5,7%, макаронные изделия - на 5,6%, а на сахар - снизились на 0,5%.

Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 9,5%. Уровень цен на говядину стал выше на 12%, мясо птицы - на 11,1%, баранину - на 10,9%, свинину - на 7,6%, конину - на 6,4%, колбасные изделия - на 5,3%.

Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в апреле 2017 года Цены в тенге за килограмм Средние цены в апреле 2016г. средние минимальные максимальные разрыв, раз город цена город цена Мука пшеничная первого сорта 122 Павлодар 87 Алматы 161 1,9 111 Хлеб пшеничный из муки первого сорта 125 Тараз Шымкент 100 Актау 156 1,6 111 Вермишель 252 Тараз 203 Актау 387 1,9 240 Рис 285 Кызылорда 202 Астана 397 2,0 288 Крупа манная 213 Караганда 171 Атырау 296 1,7 198 Крупа гречневая 411 Актобе 335 Астана 549 1,6 359 Говядина лопаточно-грудная часть 1 360 Уральск 1 200 Астана 1 552 1,3 1 992 Масло сливочное 1 823 Павлодар 1 492 Актау 2 750 1,8 1 586 Масло подсолнечное, литр 424 Павлодар 374 Актау 468 1,3 428 Молоко сырое, литр 180 Кокшетау 110 Алматы 229 2,1 175 Яйца, десяток 267 Караганда 210 Алматы 327 1,6 248 Картофель 123 Павлодар 98 Алматы 143 1,5 75 Яблоки 342 Тараз 283 Актау 464 1,6 354 Капуста белокочанная 101 Павлодар 75 Актау 148 2,0 123 Сахар-песок 237 Караганда 212 Талдыкорган 257 1,2 239 Чай 2844 Актобе 2 449 Костанай 3 199 1,3 2 337

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.