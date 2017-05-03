Изменение цен на продовольственные товары в апреле 2017 года
Цены на продовольственные товары в апреле 2017г. по сравнению с апрелем 2016г. выросли на 9,6%. Цены на кофе, чай и какао повысились на 22,1%, кондитерские изделия - на 13,9%, фрукты и овощи - на 13%, крупы - на 12,3%, хлеб - на 10,7%, алкогольные напитки - на 10%, булочные и мучные изделия - на 9,6%, рыбу и морепродукты - на 8,3%, молочные продукты - на 7,6%, муку - на 7,1%, масла и жиры - на 5,7%, макаронные изделия - на 5,6%, а на сахар - снизились на 0,5%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 9,5%. Уровень цен на говядину стал выше на 12%, мясо птицы - на 11,1%, баранину - на 10,9%, свинину - на 7,6%, конину - на 6,4%, колбасные изделия - на 5,3%.
|
Средние цены на основные продовольственные товары
в Республике Казахстан в апреле 2017 года
|
|
Цены в тенге за килограмм
|
Средние цены
в апреле 2016г.
|
средние
|
минимальные
|
максимальные
|
разрыв, раз
|
город
|
цена
|
город
|
цена
|
Мука пшеничная первого сорта
|
122
|
Павлодар
|
87
|
Алматы
|
161
|
1,9
|
111
|
Хлеб пшеничный из муки первого сорта
|
125
|
Тараз Шымкент
|
100
|
Актау
|
156
|
1,6
|
111
|
Вермишель
|
252
|
Тараз
|
203
|
Актау
|
387
|
1,9
|
240
|
Рис
|
285
|
Кызылорда
|
202
|
Астана
|
397
|
2,0
|
288
|
Крупа манная
|
213
|
Караганда
|
171
|
Атырау
|
296
|
1,7
|
198
|
Крупа гречневая
|
411
|
Актобе
|
335
|
Астана
|
549
|
1,6
|
359
|
Говядина лопаточно-грудная часть
|
1 360
|
Уральск
|
1 200
|
Астана
|
1 552
|
1,3
|
1 992
|
Масло сливочное
|
1 823
|
Павлодар
|
1 492
|
Актау
|
2 750
|
1,8
|
1 586
|
Масло подсолнечное, литр
|
424
|
Павлодар
|
374
|
Актау
|
468
|
1,3
|
428
|
Молоко сырое, литр
|
180
|
Кокшетау
|
110
|
Алматы
|
229
|
2,1
|
175
|
Яйца, десяток
|
267
|
Караганда
|
210
|
Алматы
|
327
|
1,6
|
248
|
Картофель
|
123
|
Павлодар
|
98
|
Алматы
|
143
|
1,5
|
75
|
Яблоки
|
342
|
Тараз
|
283
|
Актау
|
464
|
1,6
|
354
|
Капуста белокочанная
|
101
|
Павлодар
|
75
|
Актау
|
148
|
2,0
|
123
|
Сахар-песок
|
237
|
Караганда
|
212
|
Талдыкорган
|
257
|
1,2
|
239
|
Чай
|
2844
|
Актобе
|
2 449
|
Костанай
|
3 199
|
1,3
|
2 337
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
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