Прирост собственного капитала БВУ РК за март 2017 года

Банковский сектор укрепляет свои резервы - совокупный объем собственного капитала БВУ РК за 3 мес. 2017 года вырос на 3,5%, прирост показали 27 банков из 33

Собственный капитал БВУ РК с начала года увеличился на 3,5% или 100,5 млрд тенге и составил 2,95 трлн тенге. Увеличили свой капитал 27 из 33 банков РК.

Лидером по увеличению объема собственного капитала за январь-март 2017 года стал Народный Банк, прирост составил 39,8 млрд (6,5%), до 656,0 млрд тенге. Доля от БВУ РК выросла с 21,7% до 22,3%.

Следом идет Банк RBK с приростом 11,9 млрд (14,5%), объем собственного капитала достиг 94,1 млрд тенге. Доля от БВУ РК увеличилась до 3,2% с 2,9% с начала года.

Замыкает тройку лидеров - Казком. Прирост за первые три месяца 2017 года составил 8,2 млрд (1,7%), до 482,5 млрд тенге, при этом доля от БВУ РК сократилась на 0,3 п.п., до 16,4%.

На 2017 год, согласно требованию Национально Банка РК, размер минимального собственного капитала банка для выполнения банковских операций в полном объеме без ограничений должен составлять не менее 50 млрд тенге, с 2018 года - 75 млрд и с 2019 года - не менее 100 млрд тенге.

Согласно последним данным НБ РК, на конец марта 2017 года у 14 БВУ из 33 размер собственного капитала превышает 50 млрд тенге, им не требуется докапитализация и они не ограничены в привлечении депозитов физлиц.

Перешагнули отметку в 75 млрд тенге, которую НБ обозначил к 2018 году - 12 БВУ, из них отметку в 100 млрд, к 2019 году - 8 БВУ.

С объемом капитала ниже 50 млрд тенге на рынке РК 19 БВУ, которые имеют ограничения в привлечении розничных депозитов.

Докапитализация в размере менее 10 млрд тенге, чтобы увеличить собственный капитал до 50 млрд требуется 3 БВУ: Нурбанку - 1,6 млрд, Altyn - 3,2 млрд и Хоум Кредиту - 8,9 млрд тенге